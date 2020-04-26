新崛江人流少一半，房東降租2成留人。（柯宗緯攝）

敦睦艦隊事件，確診海軍足跡遍跡大高雄，拖累百貨、賣場生意。雖然不在39處地點中的新崛江，生意也淒慘無比，人流少了一半，商圈房東平均降租2成留房客，希望共體時艱。高雄市長韓國瑜也發起「暖心相守2.0」運動，號召商圈店家房東能主動減租，留住優質店家一起攜手抗疫。

新堀江商圈發展協會執行長楊翔茗指出，原本受到疫情影響，新崛江業績與去年同期相比少了3、4成，未料近日又爆發敦睦艦隊事件，影響民眾逛街意願，人流少了5成，生意比之前還要慘。

本身也是新崛江房東的楊翔茗透露，徒步區約4間空屋求租，但商圈有8成房東，包括店面及路邊攤，也通通降租最多3成，平均為2成，有的從3月就開始，最慢則是4月開始降租，就怕大家都撐不住提早退場，也希望減輕業者負擔，一起挺過疫情。

新堀江商圈「TOP男裝」店家則透露，收入最少減少7成以上，許多店家都咬牙苦撐，還要照樣負擔租金與營運開銷，幸好房東響應減租如及時雨，「讓我們能稍稍喘口氣」。

其實不只新崛江商圈降租，瑞豐夜市也攤租也打85折至9折不等，另外六合夜市爆發退租潮，但有部分房東也已降租，希望能留住業者。

高市經發局指出，日前3月底市府發起「暖心相守寄未來」運動，邀請民眾小額多點預購助店家度小月，目前已有超過395間店家加入，逐漸形成一股暖流。

韓國瑜指出，經發局雖於2月4日率全國之先提出公有市場攤租減半方案減低攤商與業者經營壓力，但無法全面顧及私有房舍及商圈等非政府場域店家，因此發起「暖心相守2.0」運動，除呼籲民眾預購支持外，更鼓勵商圈店家的房東們也能一同響應主動減少租金，協助業者度過難關。

(中時 )