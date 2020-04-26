受制美國第2季石油需求下降、美國本土頁岩油生產過剩及儲槽剩餘空間有限等影響，國際原油跌勢未歇，中油宣布國內各式汽、柴油價格每公升各調降0.9及1元。

調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升16.1元、95無鉛汽油每公升17.6元、98無鉛汽油每公升19.6元、超級柴油每公升13元，再刷新低紀錄。

此外，台塑化稍後應會同步跟進降價方案。27日凌晨1時起，參考零售價格為92無鉛汽油每公升16.1元、95無鉛汽油每公升17.5元、98無鉛汽油每公升19.6元、超級柴油每公升12.8元。

中油表示，本週調價指標7D3B週均價從每桶20.38美元下跌至17.05美元，台幣兌美元匯率升值0.004元，國內油價依公式計算跌幅為13.08％。

因產油國表示將加快減產及美伊兩國在中東的緊張升溫，紐約商業交易所（NYMEX）6月原油期貨4月23日收盤大漲19.7％，成為每桶16.50美元；歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油也攀揚4.7％，每桶21.33美元。

分析師指出，美國原油產量過去一個月來已減少90萬桶/日，創金融危機來最大的一個月減幅。普全球普氏（S&P Global Platts）最新預估，未來4週將有4,400萬桶的沙烏地原油運往美國，相當於每天141萬桶，將令已相當吃緊的美國原油庫存容量更加捉襟見肘；不過，鑒於美國新冠肺炎疫情大爆發、全美居家令導致石油需求大減，不排除會有一些訂單遭到取消。

面對油品需求因疫情衝擊急凍，第二季油價仍有下探1字頭壓力，中油、台塑化同步啟動減產20～30％策略因應。台塑化油品日煉量54萬桶，推估第二季油品事業操作率約77～78％；中油油品日煉量65萬桶，煉量已減產三成。

(工商 )