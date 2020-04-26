羅志祥與周楊青9年情滅，女方「毀滅式分手」公開的分手信震驚演藝圈，不僅羅志祥2度po文認錯，愷樂也出面道歉，認了自己就是那個跟小豬維持不正當男女關係的旗下女星，掀起一波猛烈譴責聲浪，然事情至此顯然沒完，周揚青閨密看不下去，跳出來預告「她心軟 ！但我和你沒完！」。

周揚青閨密「小小吳」IG爆料預告。(翻攝自IG)

周揚青情斷羅志祥，揭露他9年來劈腿、約P甚至沾染旗下女星，重創小豬形象與事業，然相傳她公開分手信前糾結了一段時日，還念及往日情分，被問是否得不到他(羅志祥)就毀了他？周揚青則坦蕩表示：「我如果想要毀掉他絕不是只到今天這一步」，也表示跟他交往當時，小豬沒傳這些惡行，可惜當時受害者們沒一個出來踢爆，所以如今為了杜絕再有女生受傷，自己要做「那個人」，受到廣大讚賞。

然即使周揚青冷靜淡定，她的親友顯然氣炸！昨(4/26)深夜，周揚青閨密「小小吳」在IG發文，直言：「她心軟 ！但我和你沒完！你欺負我朋友我和你沒完！」，表示自己早在3個月前，就知道事情的經過，怒放預告：「你等著！所有人！一筆一筆和你算清楚」，雖未指名道姓，然在這敏感時機，眾人皆認為她是在說「揚豬戀」分手風波。

而周揚青閨密的爆料預告，得到多數人支持，表示很心疼周揚青，故提醒要笑小吳別放過化妝師跟「嘴巴厲害的經紀人」還要她爆料不要一口氣，要一點一點放，「要讓他們每天都過的不心安」，甚至應該搞垮男方的公司。

而關於「小小吳」的身分，據悉，她跟周揚青在英國念書時認識，也是個「白富美」，然個性低調，已經結婚，嫁給台灣人，目前跟老公、孩子定居深圳，周揚青的微博日常po文經常提到她，甚至微信還用了小小吳兒子的照片當頭像，足見閨密情深厚，聽聞姊妹受苦難幫出氣，不難理解，但也有人提醒，雖然心疼好友、想幫她出氣，「但還是要照周周的意願比較好」。

(中時電子報)