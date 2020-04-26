林森錢櫃火警 疑電梯施工釀災 13:112020/04/26 中時 胡欣男 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 林森北路錢櫃中午傳出火警(圖/胡欣男傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市副市長黃珊珊稍早前往現場，了解救援過程，警消初步調查，火警發生時，KTV5樓正在進行電梯工程，是否因施工不慎而引發火警，尚待後續釐清。另外業者在公安通報上是否有缺失，因逃出民眾抱怨連連，直呼火警發生沒聽到警報聲，市府也將徹查。 (中時 ) #火警 #施工 #電梯 #公安 #缺失 也許您會感興趣 推薦閱讀 建商施工導致路面塌陷 高雄工務局緊急搶救 09:242020/04/22 社會 百度集團副總裁韋方涉貪 移送公安機關 15:182020/04/22 兩岸 業者利多 電梯動力機械免關稅 04:092020/04/23 金融．稅務 大肚區水患 今年內施工整治 04:102020/04/23 地方新聞 反對水庫聯通管走台3線 200多民眾南水局前拉布條抗議 16:412020/04/23 社會 國軍成防疫破口 蘇揆坦言非常痛苦 04:102020/04/24 政治要聞 新聞分析》高雄氣爆案 二審大逆轉！有錢就可判生 嚴重傷害司法 04:102020/04/25 社會新聞 台灣最不想住的城市 網友列4大缺失就是它啦！ 15:522020/04/25 生活 北市工地意外 1工人從鷹架跌落急送醫 16:372020/04/25 社會 AI在疫情中建功 04:092020/04/26 專題周報 社會熱門新聞 不斷更新》北市林森錢櫃大火 3死4命危 - 社會 蘆洲「霸王薑母鴨」清晨遭怪手強拆 多人圍觀2人險被壓死 - 社會 錢櫃逃生者驚恐：沒警鈴沒灑水 什麼都沒！ - 社會 正妹伴娘9分鐘愛愛片外流 男主角竟是閨蜜老公 - 社會 林森錢櫃大火 家屬現場爆哭：拜託救我家人！ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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