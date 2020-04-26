台北市副市長黃珊珊稍早前往現場，了解救援過程，警消初步調查，火警發生時，KTV5樓正在進行電梯工程，是否因施工不慎而引發火警，尚待後續釐清。另外業者在公安通報上是否有缺失，因逃出民眾抱怨連連，直呼火警發生沒聽到警報聲，市府也將徹查。

(中時 )