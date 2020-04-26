季芹參與演出《誰是被害者》。（Netflix提供）

季芹在《誰是被害者》無怨無悔愛著夏靖庭。（Netflix提供）

由張孝全、許瑋甯、王識賢等實力派演員主演的Netflix華語獨家影集《誰是被害者》30日開播，多年未拍戲的季芹客串演出堅強勇敢的女性，劇中她面對丈夫夏靖庭情緒低落，與揮之不去的過去陰影，打從內心包容：「不在乎你的過去和未來，只看到善良的你。」精湛演出一位無怨無悔地愛丈夫所有一切，替老公為過去贖罪，仍散發溫柔堅定的女性。

季芹在《誰是被害者》飾演的角色有孕在身，她以自己身為人母心情，看劇中角色，認為該角雖外表看似柔弱，但與她自己有某部分雷同，內心皆十分堅強：「這世上每一位女性都為母則強，承擔起生命的責任。」她說，女人從少女進展到家庭，面對先生與小孩，是一大蛻變過程，「女人可塑性很強」。

她曾經歷被診斷腦血栓，對老公哭訴自己可能「活不過10年」，自此她開始不避諱地坦然與老公談論生死議題，包含在什麼情況下要簽放棄急救同意書等，「常常在聊這話題時，我們都聊到淚流滿面，彼此充滿不捨，以及想像到那個時刻可能留下的遺憾。」她說，人生常有很多的突然，不論是否能再陪另一半10年或20年，最重要的是把握當下。「若生命歷程突然措手不及地給了你一個大考驗，更要積極面對人生，珍惜每一刻。」這是季芹在大病後，獲得的最大體悟。

季芹分享現實生活中幸福人妻秘訣，要多看另外一半的優點，也要有共同的話題和興趣，「經營婚姻過程，往往常為了柴米油鹽醬醋茶，讓原本浪漫的兩人多了摩擦」。她透露老公王仁甫會不時營造屬於兩人的小浪漫，他們有講不完的話，日前更曾星夜談心到凌晨4點，從相識相戀開始談起，「聊到他喜歡我與他追我的過程，時間彷彿回到當初，是那麼的浪漫與相愛。」那天王仁甫打從心底對她說：「老婆我真的很謝謝妳，謝謝妳陪我在宜蘭生活。」季芹也感性回：「在這邊的生活，心靈與精神都非常滿足。」也覺得現在一家人的生活很幸福。Netflix影集《誰是被害者》即將於4月30日全球獨家首播。

(中時 )