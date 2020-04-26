27歲女星何美去年和愛情長跑11年的男友分手，多次淚灑螢光幕。不過，近日她身邊出現新護花使者，男方甚至為愛放下一切來台，小倆口不時透過IG放閃，幸福氛圍羨煞眾人。

據了解，何美的外國男友過去曾在關島擔任跳傘教練，上月中搬來台灣追愛，打算靠製作皮革謀生，何美除了多次幫忙轉發男友作品外，並透露對方擅長教滑雪、跳傘，在家也會洗衣煮飯「到底有什麼不會？」更讓她感動的是：「為了我放棄原本的專業，語言不通還是用感為我搬來台北。」小倆口甚至想好下一代的名字要叫「蛋餅」、「奶茶」，全因男友「台式早餐」最愛吃蔬菜蛋餅、大冰奶，感情進展相當神速。

何美曾在節目上透露，自己苦追前男友10個月被拒絕過2次，最後靠欲擒故縱的小伎倆順利交往。但戀愛期間，礙於男方軍人身分，雙方分隔台北、花蓮兩地，遠距離交往長達5年，平均2至3週見一次面。小倆口在交往9年時，有共識要在第10年步入禮堂，雖然這段感情以分手收場，如今何美也找到新的歸宿，相信好消息指日可待。

何美經常在IG放閃。（圖／翻攝自何美IG）

何美對男友讚不絕口。（圖／翻攝自何美IG）

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(中時電子報)