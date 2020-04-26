國際泳壇仍圍著孫楊狂打，除了他拒檢被定罪，也是因為他太厲害了。南非泳將克洛斯(Chad le Clos)是曾經打敗美國「飛魚」的高手，連他都敵不過孫楊，加上孫楊狂妄自大的性格，缺乏東方人的謙虛美德，被禁賽之前早就被大家討厭了。

克洛斯在2016年里約奧運200公尺自由式「銀恨」，他告訴南非媒體Eye Witness News說：

「我當時只剩50公尺，但是孫楊居然從後面追過我，他是唯一能做到這種事的人，那就很明顯了吧(吃藥)。我刷新了非洲紀錄耶(1分45秒20)，孫楊卻能在最後25公尺超車，他速度快到像是我原地不動一樣，有夠離譜。」

克洛斯說：「那面金牌理當屬於我的，現在我只想要回我的紀錄，可惜我無法討回奪牌那一刻的光榮時刻。」

不過孫楊拒檢事件發生於2018年9月，里約奧運時他應該是乾淨的，最後大逆轉是他自己的實力。孫楊決賽游出1分44秒65，其實跟他準決賽一樣(1分44秒63)，也沒打破奧運紀錄，況且克洛斯跟銅牌的差距僅有0.03秒，難道贏過他的都是吃藥？

(中時電子報)