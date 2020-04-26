北市中山區林森北路錢櫃26日上午10時許發生火警，目前北市消防局通報，22人送醫，3人OHCA命危，2人意識不清，而北市副市長黃珊珊也於中午12時30分到場了解。黃珊珊表示，她剛到場還不了解狀況，救人為先，若消防安全有違法部分，該怎麼辦就怎麼辦。

黃珊珊表示，搶救為先，她剛到現場還不清楚細節等狀況，待了解後再統一說明，也會請消防局一一說明，若有違法部分，跟怎麼辦就怎麼辦。

消防局通報，26日上午10時57分接獲報案，消防局出動消防車33輛、救護車10輛、人員105人，於11時3分到達，11時28分控制火勢，11時30分撲滅，5樓起火層火勢已經撲滅，目前進行排煙，現場有2大及4大大隊長在現場，消防局長吳俊鴻坐鎮指揮。

消防局指出，目前22人送醫，其中3名OHCA（女30歲送馬偕醫院、男30歲送新光醫院、男35歲送台大醫院），2名意識不清(男.40歲送台大醫院、男20歲送新光醫院)，目前持續搜救及排煙。

(中時 )