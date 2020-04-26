台北市中山區林森北路錢櫃發生大火，上午消息傳出，中午副市長黃珊珊才趕抵現場，遭諷「33來遲」，不過網友也好奇，台北市長柯文哲人呢？

上午10時57分，台北市林森錢櫃驚傳火警，所在的14樓建築物的5樓起火，目前仍有人員受困待救，消防人員已拉水線搶救。

火警一事在PTT引發熱議，希望人員平安之餘，網友表示「柯文哲昨天去高雄，回台北了嗎？」「希望柯文哲已經從高雄回到台北了吧」、「才一個多小時高鐵，等等就回去了吧，他在現場也只能震怒阿，又沒辦法指揮救災，去了也沒用」。柯文哲昨日南下高雄參加民眾黨活動，如今台北市林森錢櫃發生大火，身微市長的柯文哲身在何處，備受關注。

不過，黃珊珊約12點半才抵達現場，也讓網友質疑，「黃珊珊到底在幹嘛？市長休假？副市長也休假嗎？」「這個如果消防沒做好 副市長黃33也有責任好嗎？」「黃33是去亡羊補牢嗎？消防安檢有沒有做好啦？」「33來遲」。

據了解，柯文哲接獲消息後，第一時間要求消防局長吳俊鴻坐鎮指揮，請黃珊珊到場掌握狀況，並即刻由南部趕返，預計下午3時40分抵達現場。

(中時電子報)