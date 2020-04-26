北市林森錢櫃火警多人受困 民眾爬窗求救傷亡人數攀升

北市林森錢櫃KTV今天上午10時許發生大火，警消獲報到場陸續救出31人送醫，其中有3人失去呼吸心跳，火勢11時許撲滅，北市建管處表示，事發地點為登記在案娛樂場所，每年均依規定辦理公安申報，但據現場民眾表示，火警當下沒聽到警報，灑水設備也沒啟動，是否疏於檢修，有待消防局查明。

(中時 )