林森錢櫃大火3人命危 消防設備疑未運作 13:152020/04/26 中時 譚宇哲 、影音、 陳科廷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 林森北路錢櫃中午傳出火警(圖/胡欣男傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市林森錢櫃火警多人受困 民眾爬窗求救傷亡人數攀升 北市林森錢櫃KTV今天上午10時許發生大火，警消獲報到場陸續救出31人送醫，其中有3人失去呼吸心跳，火勢11時許撲滅，北市建管處表示，事發地點為登記在案娛樂場所，每年均依規定辦理公安申報，但據現場民眾表示，火警當下沒聽到警報，灑水設備也沒啟動，是否疏於檢修，有待消防局查明。 (中時 ) #設備 #北市 #大火 #林森 #錢櫃 也許您會感興趣 推薦閱讀 八里汙水廠 移交新北卡關 04:102020/04/22 地方新聞 北檢首例 夜店前老闆起訴 04:102020/04/22 社會新聞 《半導體》京鼎看Q2 審慎樂觀 15:232020/04/23 財經 從農地到共同墓地…人鬼共居的林森公園大揭密 07:562020/04/24 日常 桔子商旅林森店加入防疫旅館 每晚3,600元起 19:232020/04/24 財經 不斷更新》北市林森錢櫃大火 3死4命危 11:212020/04/26 社會 現場直擊》林森錢櫃大火 民眾掛窗台等待救援 12:232020/04/26 社會 林森北錢櫃火災 逃出民眾：一開包廂門全是煙！ 12:412020/04/26 社會 錢櫃逃生者驚恐：沒警鈴沒灑水 什麼都沒！ 12:512020/04/26 社會 林森北路錢櫃大火 3名OHCA送醫其中一人不治 12:442020/04/26 生活 社會熱門新聞 不斷更新》北市林森錢櫃大火 3死4命危 - 社會 蘆洲「霸王薑母鴨」清晨遭怪手強拆 多人圍觀2人險被壓死 - 社會 錢櫃逃生者驚恐：沒警鈴沒灑水 什麼都沒！ - 社會 正妹伴娘9分鐘愛愛片外流 男主角竟是閨蜜老公 - 社會 林森錢櫃大火 家屬現場爆哭：拜託救我家人！ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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