北市林森錢櫃火警多人受困 民眾爬窗求救傷亡人數攀升

北市中山區林森北路錢櫃26日上午10時許發生火警，據悉，目前已達34人送醫、3人OHCA，2人意識不清，消防局全面搜尋中，已疏散200人、救出80多人。北市府表示，副市長黃珊珊中午12時30分抵達後，台北市長柯文哲第一時間也掌握相關訊息，從南部趕返中。

北市府表示，柯市長於第一時間即掌握相關訊息，要求消防局長吳俊鴻坐鎮指揮，並請黃珊珊到場掌握狀況，市長本人已即刻由南部趕返中，預計下午3時40分抵達現場。

(中時 )