錢櫃大火34人送醫 柯文哲從南部急返 13:142020/04/26 中時 張穎齊 、影音、 陳科廷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市林森北路錢櫃火災。（北市消防局提供／張穎齊台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市林森錢櫃火警多人受困 民眾爬窗求救傷亡人數攀升 北市中山區林森北路錢櫃26日上午10時許發生火警，據悉，目前已達34人送醫、3人OHCA，2人意識不清，消防局全面搜尋中，已疏散200人、救出80多人。北市府表示，副市長黃珊珊中午12時30分抵達後，台北市長柯文哲第一時間也掌握相關訊息，從南部趕返中。 北市府表示，柯市長於第一時間即掌握相關訊息，要求消防局長吳俊鴻坐鎮指揮，並請黃珊珊到場掌握狀況，市長本人已即刻由南部趕返中，預計下午3時40分抵達現場。 (中時 ) #南部 #時間 #北市 #黃珊珊 #市長 也許您會感興趣 推薦閱讀 八里汙水廠 移交新北卡關 04:102020/04/22 地方新聞 長沙前常務副市長陳澤琿涉違紀 父子同日被查 10:162020/04/22 兩岸 新北水肥無處去 業者慌民眾罵 04:102020/04/23 地方新聞 北市下周桌上演習 黃珊珊：不是弄劇本把大家弄得很恐慌 16:232020/04/23 政治 北市受理跨市申請失業給付 籲新北放寬申請 18:052020/04/23 生活 桌上演習 黃珊珊要預想下一步 04:102020/04/24 地方新聞 景點即時影像 北市27日上線 11:422020/04/25 生活 北市30日兵推 黃珊珊揭擴大管制3標準 12:082020/04/25 生活 北市擴大管制演練 模擬大感染 04:102020/04/26 地方新聞 林森錢櫃大火 網：台北市長在高雄 13:142020/04/26 政治 社會熱門新聞 不斷更新》北市林森錢櫃大火 3死4命危 - 社會 蘆洲「霸王薑母鴨」清晨遭怪手強拆 多人圍觀2人險被壓死 - 社會 錢櫃逃生者驚恐：沒警鈴沒灑水 什麼都沒！ - 社會 正妹伴娘9分鐘愛愛片外流 男主角竟是閨蜜老公 - 社會 林森錢櫃大火 家屬現場爆哭：拜託救我家人！ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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