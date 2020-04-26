發送雞排成台灣象徵慶賀的活動，網路一家美妝品牌慶祝台灣4月份單周有3天達成新冠肺炎零確診，日前發起在全台100家雞排店，每家發送100份雞排活動，總數1萬份，26日下午1時許至2時，在台南市仁德區與東區大同路兩家雞排店各發送100份。已有網友相約領取。

台灣在4月中旬單周出現3天零確診，讓面對數月疫情的民眾心情喜悅，不少飲料店趁機推出降價優惠慶賀，一家網路美妝公司18日在臉書上宣布，將聯絡全台100家雞排店，每家店發送100份雞排供民眾領取，慶祝零確診順便幫助小吃業拚經濟。

業者街受網友推薦，在網路上公布全台各縣市共100家雞排店住址，註明領取日期與時間，其中台南市仁德區府城夯也碳烤香雞排與東區的昌平炸雞都被挑中在26日發送，前者下午1時30分發放，後者下午2時發放，已有網友互相告知，要前往領取，分享疫情零確診喜悅。

業者5月2日還有另一波發送雞排活動，台南市永康區的將軍雞排被挑中在5月2日傍晚6時發送，網友到時候可前往雞排店排隊直接領取100份雞排。

業者並在網路上呼籲疫情尚未結束，民眾排隊記得帶上口罩，保持安全社交距離，並請雞排店發送號碼牌，減少民眾排隊時間。

(中時 )