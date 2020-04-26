中興大學環境工程系終身特聘教授盧重興與思維環境科技產學合作，研發製作出新款PM2.5感測器。(思維環境科技提供／林欣儀台中傳真)

空汙問題近幾年鬧得沸沸揚揚，如何精準監控汙染物濃度並提出示警，是保護民眾健康的重要關鍵，可惜的是，以往市售PM2.5感測器多向國外採購，萬一供貨受阻恐造成台灣環保衝擊，為此，中興大學環境工程系與思維環境科技攜手，成功研製新款感應器，解決未來供貨問題且精準度更高。

中興大學環境工程系終身特聘教授盧重興指出，以往市售的PM2.5感測器多是在實驗室內進行相關數據驗證，待投放至野外，容易因溫度、溼度等環境差異干擾，導致檢測數值出現誤差，藉由產學合作模式的多元回歸校正，可縮小檢測器檢測數值與空品測站偵測結果的差異。

業者強調，國內自行研發製作的新款感測器擁有「雙流道高精密度」專利，可透過粒徑篩選機制降低粉塵累積，藉以提高感測精準度，並可透過雲端作業模式進行校正、巡檢及掌握汙染來源，減少人力成本支出，目前苗栗縣已規畫設置500站點做檢測。

此外，因以往台灣使用的PM2.5感測器多從國外進口，業者憂心，若在空品監測作業過度依賴國外，萬一供貨通路出現問題，恐將衝擊台灣環保監測作業，目前國內突破技術、掌握關鍵零組件製作，可解決此問題。

(中時 )