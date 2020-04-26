吳俊諺、李新、林韋君、夏宇童及甄莉近日上《一袋女王》分享自己成也一張嘴敗也一張嘴的故事，吳俊諺說有一次過年時去賣場，當時賣場在推福袋禮包現場玩起限時活動，現場設起遊戲區準備了兩個滿是麵粉的大香檳杯，要在時間內看能將十顆乒乓球吹進幾顆，獲勝者的獎品是一台最新型遊戲主機，他一看二話不說立刻加入挑戰，十顆裡竟吹進六顆當下就把獎品帶回家，讓他好自豪。

為了親眼見證他那張嘴是不是很會吹，製作單位如法泡製，要他現場再挑戰一次，主持人曾國城還先說如果能十顆進三顆就現場幫他灑花轉圈圈說他好棒棒，沒想到自信滿滿的他開始挑戰後顆顆都是擦邊球沒有一顆進，吹到滿臉麵粉的他急著大喊怎麼會這樣，讓現場完全笑瘋，曾國城這時也放棄了改說：「我也不要太刁難你，一顆就好了」，結果最後竟然一顆都沒進！最後曾國城再加碼五顆，他終於吹進一顆，讓他糗到不行被笑說只出一張嘴。

(中時 )