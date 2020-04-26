北市林森錢櫃火警多人受困 民眾爬窗求救傷亡人數攀升

台北市中山區林森北路錢櫃KTV 26日驚傳火災，警消趕往搶救，將31人送醫，目前有3人命危，台北地檢署表示，已指示檢察官待命，若警方報請相驗，會立即前往相驗。另據了解，現場民眾表示，火警當下沒聽到警報，灑水設備也沒啟動，檢方表示，將由警方鑑定調查，若調查確認有人為疏失，不排除追究業者過失致死罪刑責。

消防局指出，26日上午10時57分接獲報案，消防局出動消防車33輛、救護車10輛、人員105人，於11時3分到達，11時28分控制火勢，11時30分撲滅，5樓起火層火勢已經撲滅，目前進行排煙，現場有2大及4大大隊長在現場，消防局長吳俊鴻坐鎮指揮。

消防局指出，目前31人送醫，有3名OHCA(女.30歲.(馬偕)／男.30歲.(馬偕)／男.35歲(台大))，7名意識不清.(男40歲(台大)／女20歲(新光)／女30歲(馬偕)／男40歲(台大)／女18歲(國泰)／女30歲(國泰)女31歲(國泰))。

(中時 )