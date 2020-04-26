時代力量黨主席徐永明等人今日於時力黨部召開記者會公布防疫滿意度、施政滿意度及高雄市長韓國瑜罷免案等多項民調。罷韓民調結果，同意52.1％，不同意者35.2％。

時力委託趨勢公司做民調調查，調查對象為台灣本島20縣市之年滿20歲的民眾，以市話方式，於4月17日至4月18日調查，一共完成813份樣本。而今日除徐永明外，另時代力量高雄市黨部主委陳惠敏、趨勢民調總經理吳世昌、時代力量智庫執行長李兆立也一同出席。

陳惠敏指出，高雄市民對韓國瑜的防疫表現滿意度35％，不滿意41.1％。對高雄市府除弊表現滿意度僅21.6％，拚經濟滿意度25.8％。代表韓國瑜過去說挖石油、蓋摩天輪等政策執行，民眾是不買帳的。

陳惠敏說，高雄市民認為韓國瑜應該進議會接受質詢有79.3％。而認為罷免應由公民自主發起不該有政黨介入的有70.6％，而同意罷免案的有52.1％，而表態6月6日當日會去投罷免票的有65.6％。

陳惠敏評估，可能影響罷韓案的結果有5項因素，1.韓國瑜在4月22日至4月24日議會臨時會的表現；2.高雄市民30至39歲、大學學歷以上對罷免案的投票意願；3.投票率能否超過41.8％；4.罷韓案能否維持公民自主且具動員力；5.韓國瑜未來一個月內的整體防疫表現。

(中時 )