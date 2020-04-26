北市林森錢櫃火警多人受困 民眾爬窗求救傷亡人數攀升

林森北路錢櫃失火。（民眾提供）

台北市林森北路錢櫃KTV今早驚傳火災，當時有數百名民眾仍在歡唱，目前已有多人送醫搶救，台北市副市長黃珊珊也已經前往現場了解狀況。臉書粉絲專頁「聲量看政治」則以「黃珊珊市長，辛苦了」諷刺台北市長柯文哲，網友也諷刺表示「好事柯文哲，壞事黃珊珊」。

台北市林森錢櫃大火，北市府表示，柯市長於第一時間即掌握相關訊息，要求消防局長吳俊鴻坐鎮指揮，並請黃珊珊到場掌握狀況，柯則已由南部趕返中。黃珊珊則表示，目前以搶救為先，她剛到現場還不清楚細節等狀況，待了解後再統一說明，也會請消防局一一說明，若有違法部分，跟怎麼辦就怎麼辦。

臉書粉絲專頁「聲量看政治」則發文諷刺柯文哲，並表示「黃珊珊市長，辛苦了」。該粉專也盼災害衝擊降到最低，任何災難都應嚴肅以對。

網友則紛紛表示「好事柯文哲，壞事黃珊珊」、「33真的辛苦，瘦好多」、「市長還是不見人影」、「real台北市長」、「現在台北市長是黃珊珊？」、「市長柯文哲呢？」、「不知道投票給柯文哲幹嘛的」。

(中時電子報)