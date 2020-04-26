台北市中山區林森北路錢櫃KTV的5樓今天早上驚傳火警，大火延燒目前已疏散2百多人、救出80多人，39人後送附近馬偕、新光醫院、副市長黃珊珊也在中午12點30分緊急趕抵現場。現場目擊者指出，樓內沒有廣播、警報器沒響、灑水系統沒作用。許多網友聞訊傻眼，質疑「這消防安檢是怎麼通過的？」。

截至目前為止，共計39人送醫，6名無生命跡象（OHCA），(女.30歲.(馬偕)／男.30歲.(馬偕)／男.35歲(台大))，7名意識不清(男40歲(台大)／女20歲(新光)／女30歲(馬偕)／男40歲(台大)／女18歲(國泰)／女30歲(國泰)女31歲(國泰))，1人明顯死亡。

消防局指出，目前出動消防車33輛、救護車10輛、人員105人，於11時3分到達，11時28分控制火勢，11時30分撲滅，5樓起火層火勢已經撲滅，目前進行排煙，現場有2大及4大大隊長在現場，消防局長吳俊鴻坐鎮指揮。

北市府表示，柯市長於第一時間即掌握相關訊息，要求消防局長吳俊鴻坐鎮指揮，並請黃珊珊到場掌握狀況，市長本人則已刻由南部趕返現場。

有順利逃出的民眾表示，「當時在包廂內一直聞到燃燒臭味，打開包廂門一看，全都是濃煙，打服務電話也完全沒有人回應，只能躲在廁所等待救援，且火警當下，警報器沒響、灑水系統沒作用、逃生門標示不清楚，原逃生路線根本無法逃離，且被消防人員救出撤離時，包廂還有人沒救出來」。

網友在批踢踢論壇發文紛紛質疑，「這消防安檢，包大了」、「消防安檢到底怎麼過的？」、「柯文哲跑哪去了？」、「錢櫃不出來講話嗎？」、「沒灑水、安全門有問題，這下真的頭大了」、「太誇張了，台北市不是效率第一嗎？消防安檢還搞成這樣」、「這火警調查一定要查清楚」。

北市林森錢櫃火警多人受困 民眾爬窗求救傷亡人數攀升

(中時電子報)