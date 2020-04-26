時代力量黨主席徐永明今日於時力黨部召開記者會公布防疫滿意度、施政滿意度等多項民調。根據民調結果，有92％民眾表示，51連假將不會出外旅遊。

時力委託趨勢公司做民調調查，調查對象為台灣本島20縣市之年滿20歲的民眾，以市話方式，於4月17日至4月18日調查，一共完成813份樣本。而今日除徐永明外，另時代力量高雄市黨部主委陳惠敏、趨勢民調總經理吳世昌、時代力量智庫執行長李兆立也一同出席。

吳世昌表示，本次所做的民調中，認為最能堅持公平正義、查弊案、杜絕酬庸的政黨排名，依序為民進黨31.6％、時力14.5％、國民黨9.9％、民眾黨7.7％、基進黨8.6％。

徐永明表示，關於6都市長防疫滿意度，依排名為新北市長侯友宜46.9％、桃園市長鄭文燦12.4％、台北市長柯文哲11.4％、台南市長黃偉哲5.4％、台中市長盧秀燕4.4％、高雄市長韓國瑜4.1％。

徐永明說，若將範圍限縮，各市市民對自家首長的防疫表現滿意度，依序排名為新北市67.9％、台南市48.3％、桃園市41.7％、台中市19.9％、台北市12.9％、高雄市8％。

(中時 )