婦聯會外觀。（本報資料照片）

內政部依《政黨法》要求婦聯會轉型為政黨，明天就是最後期限，若不轉型，將面臨解散清算。婦聯會主委雷倩表示，婦聯會會員大會中也以61：9的差距，決定婦聯會要公益貢獻社會，而非籌組成政黨，「婦聯會未來的走向，絕對不是推薦候選人參與公職選舉。」

雷倩表示，婦聯會創辦人蔣宋美齡雖然有很多政治身分，但由蔣所創立的婦聯會一直都是「慈惠團體」，這70年來都是以公益為核心。黨產會抹黑婦聯會有政治獻金，但根據過去10年紀錄，政治獻金僅占所有捐助的0.5％，都有依照《政治獻金法》執行，其他99.5％則都是有關慈惠的文教交流活動。

對於堅持不轉型政黨，雷倩說，若有人可擔保成為政黨後仍能進行公益、不被黨產會追殺，那當然可考慮，但若是無法擔保，婦聯會寧可維繫多年來的傳統及宗旨，並行使「公民不服從」。

雷倩也提出三點呼籲，首先，4月17日婦聯會慶的時候，已簽完給第二批社福團體承諾的30億元，因此向蔡英文總統寫陳情信，懇請蔡總統用過去對婦聯會的了解，暫停撤銷婦聯會，未來婦聯會也將建立公開透明的平台。

第二，婦聯會上周再度向內政部發函，因為3月12日內政部的代表在台北高等行政法院向承審法官表示，「如果婦聯會要轉型其他團體，內政部會樂觀其成、並給予輔導」，這句話是在法庭上的陳述，呼籲內政部准許婦聯會成立政黨以外的法人團體。

第三個呼籲則是，懇請立委考量政黨法中必須將政治團體納入轉型為政黨是否違憲，如果可能請儘速修法，因為結社自由是受憲法保護。

(中時 )