時力黨主席徐永明 (左)。(時力黨部提供)

時代力量黨主席徐永明今日於時力黨部召開記者會公布防疫滿意度、施政滿意度及高雄市長韓國瑜罷免案等多項民調。而根據民調結果，在敦睦艦隊爆發疫情感染前，蔡英文總統的滿意度竟高達76.9％，創下歷史新高。

時力委託趨勢公司做民調調查，調查對象為台灣本島20縣市之年滿20歲的民眾，以市話方式，於4月17日至4月18日調查，一共完成813份樣本。而今日除徐永明外，另時代力量高雄市黨部主委陳惠敏、趨勢民調總經理吳世昌、時代力量智庫執行長李兆立也一同出席。

吳世昌指出，蔡英文總統最新滿意度為76.9％，行政院長蘇貞昌滿意度為72.9％，和前次調查相比，蔡英文總統無太大變化，蘇貞昌則略掉2％。

吳世昌表示，台灣從來沒有一個總統能夠拿下這麼高的滿意度，但值得注意的是，此份民調是在敦睦艦隊爆發官兵感染的4月19日前所做。另外，相較民進黨主張發放酷碰券、國民黨要發現金紓困，有85.3％的民眾贊成時力所主張的，以減稅方式來因應疫情。

(中時 )