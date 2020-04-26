氣質女神劉詩詩、鄭愷在《那年青春我們正好》演高中生。（中天提供）

劉詩詩、鄭愷演出《那年青春我們正好》。（中天提供）

劉詩詩、鄭愷演出《那年青春我們正好》。（中天提供）

中天娛樂台27日起播出青春校園劇《那年青春我們正好》，由氣質女神劉詩詩攜手小王子鄭愷、種丹妮、李浩軒等演員領銜主演，劇中四名好友相遇在青春熱血的高中年華，出社會後各自在理想與現實中迷茫、妥協與抗爭。33歲的女神劉詩詩，在《那年青春我們正好》中逆齡演出，穿上高中制服展現「初戀感」超萌模樣令粉絲驚艷完全「無違和」。劉詩詩也透露會接演這檔戲的原因，竟然是「想體驗一下當高中生」！

「我沒有上過正常的高中，所以對高中的戲特別感興趣，想借著這個戲的機會去體驗一下。」舞蹈科班出身的劉詩詩，看來是真的對於高中生活充滿想像。劇中，劉詩詩飾演的高中校花氣質出眾、成績優異，吸引鄭愷與李浩軒同時追求，兩男還時常醋勁大發、動手互毆，李浩軒爆料：「劇組沒有武術指導，我們都打真的，而且沒有替身！」而演出「美女校花」一角，外界以為對從小到大都是美人胚子的劉詩詩而言，根本就是自己演自己，沒想到劉詩詩卻自曝：「我念書時都沒人追。」但粉絲大概都不會相信。

曾演出蔡依林〈腦公〉MV的男星鄭愷，首度與劉詩詩合作，劉詩詩大讚：「表演是互相的，他是很有爆發力的演員，在現場會有一些臨場的發揮，給我產生刺激感，也因此碰撞出很多不一樣的火花。」劉詩詩與鄭愷在劇中談起學生時代的純情戀愛，但直爽的鄭愷卻是個不折不扣的「冷場王」！兩人相遇的那一年，正好是電影《鐵達尼號》風靡全球的1997年，鄭愷帶著劉詩詩走進電影院，準備來一場難以忘懷的浪漫約會，但看著劉詩詩為了《鐵達尼號》淒涼的愛情哭不停，讓鄭愷不解提問：「看個電影至於嗎？妳有這麼多愁善感？是我就跳進海裡拿那顆大鑽石項鍊，多值錢啊！」聽得劉詩詩瞬間爆氣。

同時被兩個男人愛著的劉詩詩，最後嫁給了一直默默守護在身旁的李浩軒，沒想到有些人的渣是天生的，李浩軒在婚後隨即暴露了本性，竟然對懷有身孕的老婆劉詩詩家暴，這場家暴戲竟然也是「來真的」！格鬥選手出身的李浩軒手勁不小，拍攝時一不注意竟弄假成真，導演忍不住逗他：「聽說吳奇隆常偷偷到拍攝現場探班喔！」嚇得李浩軒急忙對著鏡頭道歉：「隆哥（吳奇隆）不好意思！我把詩詩姐的脖子給弄紅了，你不要堵我。」鄭愷也自曝：「隆哥（吳奇隆）很低調，常常回頭就見到角落有一團黑影，但眼神睜亮的看著你！」更透露深怕讓吳奇隆撞見自己強吻劉詩詩的戲碼。中天娛樂台27日起每週一至週五晚間6點《那年青春我們正好》。

(中時 )