逃生民眾面露驚恐，臉被濃煙燻黑（圖／周刊王 鄭清元攝）
逃生民眾面露驚恐，臉被濃煙燻黑（圖／周刊王 鄭清元攝）
受困民眾受不了高溫，爬出窗外揮手等待救援，場面相當驚險（圖／周刊王 鄭清元攝）
受困民眾受不了高溫，爬出窗外揮手等待救援，場面相當驚險（圖／周刊王 鄭清元攝）
警消出動雲梯車，成功救出受困錢櫃民眾（圖／周刊王 鄭清元攝）
警消出動雲梯車，成功救出受困錢櫃民眾（圖／周刊王 鄭清元攝）
消防局出動消防車33輛、救護車10輛、人員105人全力救援（圖／周刊王 鄭清元攝）
消防局出動消防車33輛、救護車10輛、人員105人全力救援（圖／周刊王 鄭清元攝）
救出民眾坐在路邊，驚魂未定（圖／周刊王 鄭清元攝）
救出民眾坐在路邊，驚魂未定（圖／周刊王 鄭清元攝）
男子半個身體掛出窗外，一手摀住口鼻並揮手求救（圖／周刊王 鄭清元攝）
男子半個身體掛出窗外，一手摀住口鼻並揮手求救（圖／周刊王 鄭清元攝）
林森錢櫃起火地點位於5樓，警消出動雲梯車救援（圖／周刊王 鄭清元攝）
林森錢櫃起火地點位於5樓，警消出動雲梯車救援（圖／周刊王 鄭清元攝）
獲救民眾坐上輪椅、戴上呼吸器送醫急救（圖／周刊王 鄭清元攝）
獲救民眾坐上輪椅、戴上呼吸器送醫急救（圖／周刊王 鄭清元攝）

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(中時電子報)

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