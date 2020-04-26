圖輯》林森北路錢櫃大火 民眾臉滿燻黑倉皇逃出嚇哭 14:042020/04/26 中時電子報 黃瀞儀 、 李俊毅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警消救出受困民眾，施予急救送醫(圖/周刊王 鄭清元攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 逃生民眾面露驚恐，臉被濃煙燻黑（圖／周刊王 鄭清元攝） 受困民眾受不了高溫，爬出窗外揮手等待救援，場面相當驚險（圖／周刊王 鄭清元攝） 警消出動雲梯車，成功救出受困錢櫃民眾（圖／周刊王 鄭清元攝） 消防局出動消防車33輛、救護車10輛、人員105人全力救援（圖／周刊王 鄭清元攝） 救出民眾坐在路邊，驚魂未定（圖／周刊王 鄭清元攝） 男子半個身體掛出窗外，一手摀住口鼻並揮手求救（圖／周刊王 鄭清元攝） 林森錢櫃起火地點位於5樓，警消出動雲梯車救援（圖／周刊王 鄭清元攝） 獲救民眾坐上輪椅、戴上呼吸器送醫急救（圖／周刊王 鄭清元攝） 錢櫃逃生者驚恐：沒警鈴沒灑水 什麼都沒！ 林森北錢櫃火災 逃出民眾：一開包廂門全是煙！ 不斷更新》北市林森錢櫃大火 1死5人無生命跡象 林森錢櫃大火3人命危 消防設備疑未運作 (中時電子報) #林森北路 #錢櫃 #火災現場 #林森北 #中山區 #KTV #火災 #火警 也許您會感興趣 推薦閱讀 女要求幫吹抵車資 網笑：真正行動支付 11:312020/04/23 社會 不斷更新》北市林森錢櫃大火 3死4命危 11:212020/04/26 社會 現場直擊》林森錢櫃大火 民眾掛窗台等待救援 12:232020/04/26 社會 林森北錢櫃火災 逃出民眾：一開包廂門全是煙！ 12:412020/04/26 社會 錢櫃逃生者驚恐：沒警鈴沒灑水 什麼都沒！ 12:512020/04/26 社會 林森北路錢櫃大火 3名OHCA送醫其中一人不治 12:442020/04/26 生活 林森北錢櫃火警 民眾：逃生路線無法離開 13:072020/04/26 社會 林森錢櫃大火 網：台北市長在高雄 13:142020/04/26 政治 錢櫃大火34人送醫 柯文哲從南部急返 13:142020/04/26 社會 錢櫃大火 北檢待命 檢：若涉人為疏失將究責 13:232020/04/26 社會 社會熱門新聞 不斷更新》北市林森錢櫃大火 3死4命危 - 社會 蘆洲「霸王薑母鴨」清晨遭怪手強拆 多人圍觀2人險被壓死 - 社會 錢櫃逃生者驚恐：沒警鈴沒灑水 什麼都沒！ - 社會 正妹伴娘9分鐘愛愛片外流 男主角竟是閨蜜老公 - 社會 林森錢櫃大火 家屬現場爆哭：拜託救我家人！ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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