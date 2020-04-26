民眾等候捐血。（許素惠攝）

為防疫，捐血車上每捐血者間以隔板隔開，護理師穿著防護衣。（許素惠攝）

信眾趁六房媽過爐前最後一個假日前往參香。（許素惠攝）

唯一沒有固定廟宇供奉的雲林六房媽祖5月3日將過爐，不少信徒趁過爐前最後假日參拜，在許多民間社團因疫情影響，紛紛取消捐血活動之際，六房媽會也雪中送炭特別舉辦捐血，專屬的小金鏟、神衣、琉璃項鍊等文創品，吸引許多民眾排隊挽袖捐輸。

受新冠肺炎疫情影響，今年許多宗教活動都取消或延期，雲林六房媽祖過爐5月3日舉行，將只交接神尊及文物過爐，但不遶境，而且限中華民國六房媽會幹部等相關工作人員採實名制參與，這是百年來的頭一遭。

昨日是過爐前最後一個假日，不少信徒把握六房媽駐蹕斗南新厝寮紅壇所剩無幾的時間前往參拜，停車場及紅壇前廣停滿車，香客川流不息，每人都戴著口罩，加上紅壇是沒有大門的開放流通空間，並未像其他廟宇一樣，對每個香客量體溫。

六房媽取消遶境做公益，舉行捐血活動，副爐主陳有能說，捐血就送琉璃項鍊、精美刺鏽小神衣、金鏟子，還有各餐廳美食優待券等7大好禮。

雲林斗六捐血站指出，新冠肺炎疫情影響，許多民間社團、學校等紛紛取消捐血活動，血庫告急，目前只剩5、6天庫存量，O型血缺最多，捐血中心呼籲大家防疫之餘，也能踴躍捐輸。

(中時 )