本土天團「玖壹壹」成員洋蔥今(26日)在IG曬出他新買的賓士車，好友八三夭留言喊話「好帥喔，載我們」，被洋蔥噹「阿璞太高坐不下」！洋蔥表示，因為上一台好幾年了，也常常花錢維修，這台車是看了好久分期付款買的。據悉他的新車花7位數入手，當然也希望夠在今年換個好心情，期許在今年有機會發專輯搏得好彩頭。

洋蔥2018年與友人在台中逛街，將BMW停在百貨公司旁，取車時驚見車窗被取下，車內的行車紀錄器、提款卡、身份證和現金不翼而飛，在此之後，他一直有換車的念頭，個性務實的他，除了日常開銷，也投資音樂器材，直到近期才美夢成真購入新車，因而在IG分享喜悅。

玖壹壹因為人氣旺，向來是活動廠商的最愛，今年受新冠肺炎疫情影響，許多活動延期或取消，玖壹壹所屬的混血兒娛樂表示：「年後許多活動演出改為延期或取消，呼籲粉絲要做好防疫措施，希望疫情趕緊退散，但音樂部分我們沒有停歇。玖壹壹目前專心製作第5張專輯，很多活動規劃都有在邀約，但因為疫情未定都還未確認，但希望年底會有公開活動和歌迷見面，敬請期待！」

洋蔥今在IG曬新車。取材自IG

(中時 )