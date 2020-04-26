國家交響樂團低音提琴首席傅永和是張月娥的學生之一，他說，如果不是老師當年的襄助，他不會走上音樂這條路。（李忠一攝）

一生致力於傳統音樂教育和推廣的張月娥，上月22日以93歲之齡過世，總統府核定頒發褒揚令，今天（26日）由宜蘭縣長林姿妙轉頒，張月娥的學生、國家交響樂團低音提琴首席傅永和說，張老師讓貧窮的學生免費學音樂，如果沒有老師當年襄助，他不會走上音樂這條路。

宜蘭縣政府文化局表示，張月娥從1948年起擔任音樂科任老師，1978年退休，退休後從事民俗音樂的記譜、保存，訪談歌仔老藝人並蒐集紀錄多種本地歌仔曲調，2017年榮獲文化局第7屆「宜蘭文化獎」。

張月娥在1968年、擔任礁溪國中音樂科任老師期間創辦國樂團，蘭陽戲劇團總監陳文漢、采風樂團負責人黃正銘、宜蘭當代樂坊負責人李建興等人都是他的學生，也因此張月娥被稱作宜蘭音樂教母、國樂教母。

國家交響樂團低音提琴首席傅永和回憶說，以前學音樂不容易，發展也有限，父親希望他念普通的大學，但張老師讓他免費學音樂，還到家中與父親懇談，34年前他出國回鄉後見張老師，老師得知他出國留學需要樂器，還出面募資30幾萬元買低音大提琴。

今天宜蘭縣長林姿妙轉頒總統褒揚令，張月娥的女兒林美華說，母親固然春風化雨，但也是學生努力有成，母親所得到的榮耀是大家的榮耀。她表示，張月娥生前希望礁溪鄉能像日本的寶塚，成為融合觀光、文化、藝術之鄉。

林姿妙表示，感謝張月娥對藝術的奉獻與付出，宜蘭中小學國樂團、絲竹樂團在國內外屢屢有傲人的成就，大部分原因是張老師半世紀來耕耘的成就；讓礁溪成為如日本的寶塚，縣府會朝這方向來努力。

(中時 )