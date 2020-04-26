台中市大樓林立，社區住戶多，如何維持防疫安全？針對社區物管及保全人員在社區最前線工作，市府都發局與11個社福單位合作，提供能延長口罩壽命的口罩套，給社區管理服務、保全人員，已有約1萬個由社福單位製作口罩套，陸續送到社區第一線服務人員手上，預計4月底前完成2萬份口罩套發放作業。

台中市府針對防疫物資、防疫資訊、區權人會議召開規範提供社區協助，目前已有約1萬個由社福單位製作的口罩套，陸續送到社區第一線服務人員手上，並有超過40個社區借用消毒噴霧桶，完成家園消毒維護工作、4個社區在區權會輔導團隊的協助下，完成不群聚的區分所有權人會議召開，與市府攜手做好第一線社區防疫整備。

都發局指出，與「麥子庇護工場」、「社團法人台中市自閉症教育協進會(肯納工作坊)」、「財團法人台中市私立信望愛智能發展中心(東勢小作所)」等等11個社福單位合作，提供能延長口罩壽命的口罩套，給社區管理服務、保全人員，台中市公寓大廈管理維護服務商業同業公會、台中市公寓大廈管理職業工會與台中市保全商業同業公會協助發送，預計4月底前完成2萬份口罩套發放作業。

配合社區消毒需求，市府提供消毒噴霧桶100個供社區借用，有需求的社區可洽台中市公寓大廈管理維護服務商業同業公會。

為使社區在防疫期間運作不中斷，針對防疫期間區權會的召開，市府製作懶人包與影片，邀集資深、專業、熱心服務的諮詢師組成專業的區權會輔導團隊，經由社區申請後，實地協助執行開會的應變流程。

目前已有約30個社區提出申請，部分社區經參考懶人包與影片後，已能自行召開會議，若仍有實地輔導需求，輔導團隊將會派員輔導。

都發局強調，市府將持續協助社區作好防疫整備，並透過創建的樂居管家line群組，定期推播防疫資訊與社區最常關心的補助、諮詢輔導事宜，防疫期間協助社區即時整備應變。

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(中時 )