印度撤僑專機確定由中華航空執行。對此，華航表示，全力辦理國家指派任務，其他依中央流行疫情指揮中心說明為主。

印度政府為因應新冠肺炎疫情，自3月25日零時起全境封鎖，4月14日再宣布延長封鎖至5月3日，有滯留印度的台灣人希望政府能協調返台。在外交部、駐印度代表處安排下，與世界台灣商會聯合總會等台商組織協商後，決定租用中華航空專機，於5月4日晚間7時在新德里搭載南亞台商與台僑返台。

據駐印度代表處先前的統計，共200多名台灣人表達搭乘華航專機回台的意願，票價則依據實際搭乘人數分攤。

華航董事長謝世謙23日於立法院表示，有承包人都可以來評估，只要服務國人都會仔細評估；隨後，交通部長林佳龍在臉書發文感謝華航的付出，肯定身為「天空國家隊」的華航堅守崗位，臨危受命完成一次又一次國家交付任務，陸續把1000多名國人平安送回台灣。

(中時 )