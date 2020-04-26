台北市中山區林森北路錢櫃今（26日）上午10時57分發生嚴重火警，共31人送醫，其中3人名OHCA。目前火勢已撲滅，消防隊員正逐樓清查，但一名值班服務人員至今尚未尋獲，他的家人忍不住崩潰大哭。據了解，疑似是電梯施工不慎，才會釀成這起悲劇。

據《EToday》報導，北市消防隊出動108名搜救人員以及26輛水箱車、4輛雲梯車、3輛特種車、10輛救護車，大陣仗前往救火。一名服務生的家屬趕往火場，卻始終見不到最愛的親人，忍不住痛崩潰哭喊：「救救我的家人！」

副市長黃珊珊到場。（記者鄭清元／攝影）

有消息指出，今日上午錢櫃委請廠商到大樓進行電梯施工，地點就在起火點5樓，疑似因此炸出火光，導致火災發生。據獲救民眾表示，大樓從頭到尾都沒有響起警報器，也沒有服務生通知起火，是有其他包廂朋友打電話通知、聞到刺鼻濃煙，才知道大樓起火，才趕緊逃命。

目前傷者訊息更新：31人送醫，3名OHCA(女.30歲.(馬偕)/男.30歲.(馬偕)/男.35歲(台大))，7名意識不清.(男40歲(台大)/女20歲(新光)/女30歲(馬偕)/男40歲(台大)/女18歲(國泰)/女30歲(國泰)女31歲(國泰))。

（記者鄭清元／攝影）

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(中時電子報)