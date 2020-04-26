【現場直播】中央流行疫情指揮中心 新冠肺炎疫情例行記者會｜2020.04.26

中央流行疫情指揮中心今(26)日表示今日零確診，國內累計429例。昨(25)日新增620例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計60,459例(含58,531例排除)，其中429例確診，分別為343例境外移入，55例本土病例及31例敦睦艦隊。確診個案中6人死亡，281人解除隔離，其餘持續住院隔離中。4月20日及21日定點返台專案航班共460名湖北返台民眾，截至目前維持4人就醫治療中、1人陪同就醫，其餘持續於集中檢疫所密切健康監測。

指揮中心表示，全球累計2,927,523例確診，分布於184個國家/地區；病例數以美國950,245例、西班牙223,759例、義大利195,351例、法國190,614例及德國152,438例為多；病例中202,107例死亡，以美國54,159例、義大利26,384例、西班牙22,902例、法國22,614例及英國20,319例為多。

指揮中心再次提醒，民眾平時應做好手部衛生與咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

(中時電子報)