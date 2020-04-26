頂新和德文教基金會今年與屏東縣政府產官合作「頂新和德將才學堂就業班」，開課2周來學員反應熱烈，其中，曾中斷學業、形容自己過著「小廢廢」生活的就業班陳同學說，透過將才學堂計畫，讓他學會肯定自己。

教育部統計，國內每年約有萬餘名高中職生會成為中離生，除經濟弱勢等家庭因素外，多數是因為缺乏學習興趣，為了讓高關懷青少年培養一技之長翻轉未來，3年前基金會推出「將才學堂烘焙技職教育計畫」後，今年再針對有立即就業需求的孩子量身打造課程。

將才學堂首屆就業班目前學員有25名，學員將接受為期4個月、總時數360小時的相關訓練課程，包含傳授業界經典商品作法、就業趨勢、面試模擬等，結訓後再進一步就業媒合。參加就業班的陳同學說，希望畢業後能進入烘焙業工作，減輕媽媽的經濟負擔也回饋社會。

屏東縣城市福音協會王社工說，三年前認識陳同學時，他非常沉迷手機電玩，也不太與人互動。當時為了鼓勵他參加將才學堂的探索班，還每天到他家叫他起床、甚至「扛」他出門，但現在，陳同學幾乎變一個人，不僅重拾學習興趣，接受家人建議辦理復學。

(中時 )