台北市林森北路錢櫃今發生火警，3人無生命跡象送醫；對此新北市府表示，新北市近日持續針對轄內封閉式娛樂場所，展開擴大安檢及臨檢，要求人潮管制，迄今勸導130家業者歇業，今傳出KTV火警，市長侯友宜下令新北市公安小組和警察局，針對各個封閉式娛樂場所，再度加強全面安檢和臨檢。

(中時 )