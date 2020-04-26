林森北路錢櫃火警 侯下令：新北娛樂場所全面加強安檢 14:062020/04/26 中時 許哲瑗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市近日持續針對轄內封閉式娛樂場所，展開擴大安檢及臨檢，要求人潮管制，迄今勸導130家業者歇業。（新北市新聞局提供／許哲瑗新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市林森北路錢櫃今發生火警，3人無生命跡象送醫；對此新北市府表示，新北市近日持續針對轄內封閉式娛樂場所，展開擴大安檢及臨檢，要求人潮管制，迄今勸導130家業者歇業，今傳出KTV火警，市長侯友宜下令新北市公安小組和警察局，針對各個封閉式娛樂場所，再度加強全面安檢和臨檢。 (中時 ) #侯友宜 #台北市 #林森北路 #錢櫃火警 #娛樂場所 #安檢 #人潮管制 #臨檢 #KTV #公安小組 也許您會感興趣 推薦閱讀 民進黨台北市主委選舉 兩陣營扛白米、蕃薯到黨部互控賄選 15:002020/04/22 政治 台北市擬防疫兵推 新北：全力協助 15:072020/04/22 政治 台北市拒收 新北市糞便快爆倉 18:042020/04/22 生活 新北水肥無處去 業者慌民眾罵 04:102020/04/23 地方新聞 影》防疫拉警報 侯友宜出席新北疫情應變會議 08:542020/04/23 政治 各縣市陸續跟進兵推演練 侯友宜：作戰是有計畫的 11:562020/04/23 政治 台北市5月4日起 清疏高架道路洩水孔 15:312020/04/23 生活 女力當道 台北市「宅」女數量是「宅男」1.4倍 17:122020/04/23 財經 五股垃圾山 侯友宜鐵腕整頓 04:102020/04/24 地方新聞 慰勞新北2千名藥師 侯友宜：仗來沒打完繼續努力 11:042020/04/24 生活 政治熱門新聞 高雄氣爆45億善款查到了？雄檢2案由曝光 網驚呼... - 政治 楊秋興再轟韓國瑜...網一面倒嗆：高雄背骨仔！ - 政治 傳金正恩變植物人？北韓官媒首曝最新近況！ - 政治 罷韓真實理由曝光！他預言投票結局讓人吃驚 - 政治 你相信金正恩病危嗎？大半網友竟都說... - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。