台北市中山區林森北路錢櫃發生大火，副市長黃珊珊中午趕抵現場了解狀況，市長柯文哲則昨日到高雄參加民眾黨活動，目前仍在趕返中。稍早，柯文哲在臉書PO出重大災害快報，提醒民眾勿靠近現場。

柯文哲在臉書發布「重大災害快報」，截至12時30分最新狀況：

一、案發地點：中山區林森北路312號5樓（林森錢櫃）

二、報案時間：109年4月26日10時57分。

三、出動人車：消防車33輛、救護車10輛、人員105人。

四、到達時間：11時3分。

五、燃燒狀況：5樓起火層火勢已經撲滅，目前進行排煙，現場有2 大及4大大隊長在現場，消防局吳局長坐鎮指揮。

六、目前狀況 : 22人送醫、其中3名OHCA、2名意識不清。

七、目前持續搜救及排煙。

柯文哲已經掌握最新狀況，並隨時因應狀況進行進一步裁示，並請民眾請勿靠近現場。

（圖／摘自柯文哲臉書）

根據下午1時37分最新消息，目前已知46人送醫，1人死亡，6名OHCA，7名意識不清。

(中時電子報)