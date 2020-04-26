光良25日突然在社群網站分享自己的西裝照，神秘發文：「準備那麼久，終於可以跟大家宣布了。」粉絲發現他左手無名指戴了戒指，聯想是否將公布「好消息」；答案今天揭曉，原來這是新歌〈想你了〉的MV照，MV邀來資深演員檢場助陣，透過檢場深情詮釋對妻子的無限追思，聽覺、視覺都以想念為出發點下猛藥催淚，果真逼出光良的眼淚，不但在錄音時淚灑錄音室，首次在MV中扮演新郎倌角色要迎娶檢場女兒的光良，看著檢場在一場對著過世妻子遺照的獨白，在片廠時哭得淚流滿面，自嘲「感覺好像是我在嫁女兒」。

〈想你了〉講述人生在面對身邊親朋好友遭逢生離死別時所傳達的想念之情，透過歌曲本身的細膩文字及溫度，讓大家在聽歌的同時進而把握當下珍惜現在。歌詞「清晨的蟲鳴 沿著溪漫步在草地」、「一起坐在窗前看花開花謝了，聽你說年輕的曾經」，是作詞人、光良經紀人孔勝民陪媽媽經歷過人生最後半年的真實場景，藉著母親日常相處的點滴來傳達「想念」而寫真摯的歌詞，深情內蘊的強大後座力不但逼哭錄音室在場工作人員，也讓光良特別思念自己在台北領養14年的狗兒子小High，遭遇喪犬之痛的光良在錄製時好幾度掉下眼淚。

〈想你了〉是光良繼〈童話〉後第二首唱Demo唱到哭的歌曲，「歌詞中有些場景的描述也是我帶小High散步的日常，所以欣芸老師特別把它排在整張專輯最後一首錄音，就是怕我碰觸到回憶又崩潰，不過其實在錄Demo時，我就已經錄到泣不成聲」；坦言錄製完這首思念之歌後也漸漸消化自己多年跨不過的悲傷情緒的光良，最近只要想到過世的小High就會滑滑手機的照片慰藉思念之情，至今仍留著小High之前使用的餐具、玩具、每一年打狂犬疫苗的牌子、動物之家領養證明手冊的他表示：「在小High剛離開的一年內，比較常夢到他到我的夢裡，夢到的場景是他已經可以健健康康的走路跑步，陪著我步。」

〈想你了〉MV熱鬧辦喜事，劇中升格新郎倌的光良，把飾演老丈人檢場的女兒范宸菲娶走，身為鰥夫的檢場在劇中獨自一人面對女兒出嫁及對已逝妻子的思念，幾場對女兒不捨及想念妻子的內心戲，儘管沒有台詞，檢場仍發揮純熟內蘊的演技逼哭所有工作人員，連光良都忍不住頻頻拭淚；光良表示：「檢場大哥每當導演一喊action就馬上入戲，讓我從開拍到收尾都被感動到想哭。」檢場則說：「因為我有一個寶貝女兒啊，我非常懂要把女兒嫁出去的不捨心情。」未來如果自己女兒出嫁也會同樣感覺？檢場笑說：「現在的女兒都是為家裡賺回來『半子』，其實就是多了個兒子！所以我覺得未來我女兒應該是把女婿娶回來那種，可能變成人家嫁兒子給我。」

光良〈想你了〉MV於26日上線。（星娛音樂提供）

光良〈想你了〉MV於26日上線。（星娛音樂提供）

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