蔡詩羽是學霸。（達騰娛樂提供）

蔡詩羽最近熱衷做瑜伽提升免疫力。（達騰娛樂提供）

蔡詩羽最近熱衷做瑜伽提升免疫力。（達騰娛樂提供）

今年台灣首部上映BL劇《2020因為愛你》中出現一位亮眼的女生蔡詩羽，飾演蘇韋華姊姊顏月舞的她，是首位台灣人拿取北京電影學院表演系學位的演員蔡詩羽，她2018年被瓊瑤公司神藝文化在網路上相中而出道，2019年加入現在的經紀公司達騰娛樂，成為沈建宏的師妹。

蔡詩羽的學經歷洋洋灑灑，是兩大知名學校的學霸，蔡詩羽透露：「我在上海復旦大學時年年都領獎學金，考北京電影學院時，以筆試成績當年第一名進入表演系，也是年年拿獎學金，考運之佳連我自己都覺得該不會這輩子的好運都用在考試上的吧！因為能考取可是只有1萬5000分之七7機率。」每當想起當年考取北京電影學院一事，她至今都還覺得是很不可思議的好運氣，校方後來也說她是首位拿取北京電影學院表演系學位的台灣人

問蔡詩羽有什麼考試祕訣可以分享：「每個人在考試前要看很多書，訣竅就是把書當小說看，這樣就很容易記得重點，也不會念得很死板。」

她2019年演藝工作都放在北京，跟同門師兄弟張又瑋、黃士杰一起在北京生活，原本今年過完年後要再過去北京，因新冠肺炎疫情關係目前只能留在台北。她除了演員身分外，自己也創業，2017年在北京開影視公司當CEO，目前員工有10位，蔡詩羽說：「北京的公司租約到期後就讓大家在家辦公，免得我每天擔心防疫安全問題。」

對於防疫，蔡詩羽選擇在家做瑜珈提升免疫力，因為跟家人一起住，家中有老人跟小孩，所以蔡詩羽非常小心注意。除了瑜珈動作外，她推薦調息或呼吸技巧也有助於提高免疫力，可預防感冒、咳嗽和鼻竇炎，透過清潔鼻腔，保護免受感染以及保持身心平靜。蔡詩羽說：「世界衛生組織建議兒童及青少年每天應累計至少60分鐘中等費力的身體活動，成人每週則應累計至少150分鐘，希望大家一起好好運動一起撐過疫情！」

(中時 )