北市林森北路錢櫃大火，北市副市長黃珊珊表示，目前46人送醫、7人OHCA、7人意識不清，消防局火調科在做相關蒐證，她也請消防局、民政局、社會局成立應變小組，給受災民眾做相關安置處理，另外當初消防局複查設備是合格，但今天的施工狀況跟複查並不一樣，且還要調查廣播是否被關閉或壞掉，若沒廣播則是嚴重疏失。

黃珊珊表示，剛剛已經完成第3輪搜尋，目前有幾位已被安置在安全沒顧慮的地方，目前有46人送醫，OHCA、7人意識不清，已送至各大醫院，錢櫃員工則有2人也送醫，火調科會做相關蒐證，進一步了解相關起火原因，會請消防局、民政局、社會局成立應變小組，給受災民眾做相關處理，調查正在進行中。

黃珊珊說，剛剛同仁回報，的確有施工現象，6樓是廚房、7至9樓是包廂，人員正清查中，在營業規範上有沒有違規，要火調科調查，另外除了業者3月30日有申報，消防局當初複查是合格，但今天施工狀況跟複查狀況不一樣，還要了解是不是有相關設施、如廣播被關閉或壞掉，還要調查，若沒廣播火警疏散，就是嚴重疏失。

消防局長吳俊鴻表示，嗆傷民眾從6至9樓、樓梯間都有，沒有說集中在哪區，有的來不及逃生，被煙嗆傷暈倒，頂樓則沒什麼生命危險的狀況。

此外，藍委蔣萬安也到現場，他表示，他中午接到消息就趕來，因為這裡是他的選區，他跟在地里長、里民都很熟，很擔心現場狀況，要跟里長問一下情形，現在趕快先把人救出來是最重要。

(中時 )