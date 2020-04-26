里長崔惠國贈送口罩保護夾給民眾，里民自動加入分裝作業。（里長崔惠國提供／陳淑娥台中傳真）

新冠肺炎疫情持續延燒，民眾口罩不離身保護自己，但不少人暫時脫下口罩時，總是隨手一折放口袋或包包，十分不方便，台中市清水區南社里長崔惠國與里民共同合資，設計具有地方特色口罩保護夾5000個，並向善心人士募得可重複使用口罩內襯5000個，贈送給民眾延長口罩使用及乾淨收納。

崔惠國表示，在里民服務時常發現民眾將口罩摘下，隨即塞進口袋裡，為讓民眾能有乾淨收納方式，以高美溼地為主題，設計具地方特色口罩保護夾，除方便收納外，也可推廣地方景點，可說一舉兩得。

崔惠國利用晚上獨自一人戴口罩及手套，默默分裝口罩保護夾及內襯，里民知情後，紛紛加入行列。為避免分裝時受到感染，於分裝場所進行消毒，分裝人員也量額溫及乾洗手消毒，並保持室內距離，全程配戴口罩作業，讓民眾拿到乾淨口罩保護夾及內襯。

民眾收到口罩保護夾及內襯後十分開心說，防疫期間，口罩比黃金更保貴，有了保護夾及內襯，可減少口罩使用量，讓第一線防疫人員能有更多口罩使用。

崔惠國感謝里內友人資助及里民自動自發幫忙，期望藉此贈送能凝聚社會大眾力量，共同為防疫消毒盡一份心力且一起抗疫；此外，呼籲民眾對於口罩勿隨意亂丟，全民防疫也要全民維護環境。

(中時 )