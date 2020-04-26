56歲好萊塢男神「小布」布萊德彼特（Brad Pitt）年初以《從前，有個好萊塢》勇奪奧斯卡最佳男配角，日前才在節目《Celebrity IOU》為合作30年的化妝師好友改造車庫，他27日又驚喜出現在美國老牌深夜綜藝節目《週六夜現場》，繼湯姆漢克之後，為居家連線版搞笑開場。

布萊德彼特戴上灰色假髮和眼鏡，扮演美國版「陳時中」的防疫主將安東尼弗契（Anthony S. Fauci），節目先是節錄一段川普面對疫情爆發所發表的狂言，再由扮演弗契的布萊德彼特諷刺解釋「總統真正到底想表達的意思」。美國新冠疫情嚴重，是全球確診及死亡數最高的國家，但川普日前發表「病毒會奇蹟般消失」一說，引發外界抨擊，布萊德彼特則說：「誰不喜歡奇蹟？但是奇蹟不應該是首要計劃，就連薩利機長都會先試圖降落機場！」

針對川普日前表示疫苗「相對很快地」會開發出來的說詞，布萊德彼特則為他搞笑嘲諷：「相對於地球的整個歷史，可以肯定的是，這種疫苗將會很快實現。但是如果您要告訴一位朋友說『我相對很快地就會前來』，然後過了一年半才後出現，您的朋友可能會相當火大。」他也在節目中打臉川普所謂篩檢普及一說，「當他說每個人都可以去做測試，那指的是幾乎沒有人的意思」。

布萊德彼特在尾聲拿掉假髮和眼鏡，向真正的安東尼弗契致敬，「感謝您在這段令人不安的時刻保持冷靜和清晰，感謝醫療工作者、急救人員和他們的家人站在第一線抗疫」，而之所以有這個企劃，是因為弗契在月初接受CNN訪問時，開玩笑最希望由布萊德彼特模仿自己，沒想到促成這段好萊塢大咖難得的搞笑演出，也為不少在居家隔離中的觀眾看了樂不可支。

(中時 )