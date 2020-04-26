印度疫情升溫 共143台人將搭專機返台 14:162020/04/26 中時 鄭郁蓁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，將全力協助印度國人返國，專機目前有143登記搭機返國。(圖擷自疾管署記者會直播出 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 印度疫情升溫，撤僑專機已經成行，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，將全力協助印度國人返國，專機目前有跟外交部登記，143人，還是要等整個班機最後敲定，還有很多細節商討中。 陳宗彥表示，日前跟外交部登記有295人，但現在只有143人登記申請。他表示，印度返國民眾我們都會事先請他們做好健康狀況回報，專機上會安排適度防護座位的距離也會有安排，返國後進入集中檢疫場所檢疫。 (中時 ) #專機 #143 #返國 #疫情升溫 #陳宗彥 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情另類受災戶 實物給付保單 首季賣不動 04:102020/04/22 金融．稅務 疫情升溫 新光三越升級母親節優惠 04:102020/04/22 產業．科技 船舶靠港前30天都要寫健康日誌 船長負責簽名 16:042020/04/22 生活 4／21檢疫所停收移工 雇主若供居家檢疫空間仍可申請移工入境 15:032020/04/23 生活 移民署協助失聯移工返國奔喪 19:122020/04/24 生活 華航印度撤僑專機 5月4日載南亞台人回台 08:032020/04/26 生活 印度撤僑專機5月將返台 華航：全力辦理 13:492020/04/26 生活 生活熱門新聞 超烏龍！區間測速出包 彰警急撤銷西濱1379件罰單 - 生活 台灣哪個明星形象最好？網一致推他：帥又零負評 - 時事 金正恩親信玩很大？恐怖性癖好曝光 - 生活 金正恩超奢華菜單曝光 吃飯必備這三道菜 - 生活 愷樂認了是小三 33字致歉周揚青 網友看到最後一字氣炸：毫無誠意 - 時事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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