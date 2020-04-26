印度疫情升溫，撤僑專機已經成行，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，將全力協助印度國人返國，專機目前有跟外交部登記，143人，還是要等整個班機最後敲定，還有很多細節商討中。

陳宗彥表示，日前跟外交部登記有295人，但現在只有143人登記申請。他表示，印度返國民眾我們都會事先請他們做好健康狀況回報，專機上會安排適度防護座位的距離也會有安排，返國後進入集中檢疫場所檢疫。

(中時 )