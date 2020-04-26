海巡署臉書留言 (翻攝海巡署臉書)

時力立委邱顯智照 (吳家豪攝)

時力立委邱顯智及民眾黨稍早分別在臉書發文批評，海巡署的臉書專頁公然霸凌、嘲笑他人，不斷地在傷害理性政策討論，還暗示、明示得性病和病死豬是同一件事，行政院各部會臉書粉專和民進黨民代們還接力連酸，衛福部、行政院性平會應出面表態。

近日藝人「小豬」羅志祥遭前任女友周揚青爆料，私下交友行為氾濫而引發社會討論，而海巡署的臉書專頁也趁機消費，引用羅志祥單曲「精舞門」歌詞「I want know你行不行」，製成梗圖po於臉書上，並表示過去因非洲豬瘟威脅，海邊都很怕轉角遇到「豬」。

民進黨立委們也至海巡署臉書粉專回應，立法院副院長蔡其昌寫下：「有聲音跑出來。」陳亭妃留言：「懂玩。」吳思瑤表示：「海...巡...署...懂豬.....。」

邱顯智稍早在臉書發文表示，一般粉絲專頁發這種圖，大家笑過就算了，但公部門的粉絲專業發，還引起公部門粉專接力嘲諷，就代表公部門已經失控了。

邱顯智質疑：1.公部門嘲諷公眾人物私生活的用意是什麼？2.得病意象連結病死豬想表達的是什麼？3. 透過嘲諷衝高流量能協助公部門的政策溝通嗎？4. 公部門粉專迷因化已被操作為政治公關化。

邱顯智說，現在公部門的臉書粉專追求流量，因為這是最直接的KPI，以好對長官交代，但卻失去協助傳達政令、促進政策溝通目的，迷失在對流量的追尋。另也暗指這些粉專都是公關公司的標案，以流量作為標案的驗收指標。

民眾黨也在臉書表態指出，政府創意行銷政令很棒，但影射他人時事花絮當梗，就不ok。跟著八卦新聞一起取笑他人，不是該有的高度，政府不該消遣他人，且若連立委、立院副院長、政府單位都跟著留言，決不是好現象。

(中時 )