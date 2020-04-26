網路假訊息眾多已經不是新聞，而隨著新冠肺炎（COVID-19）在全球肆虐，不僅引發「假訊息大流行」，也創造了假訊息大流行的新英文單字－Infodemic。

假訊息大流行Infodemic是由Info＋demic所組成的新單字，Info指的是Information（資訊），demic指的是epidemic（疫情），兩個單字組合成為Infodemic，意思就是訊息疫情或訊息傳染病，延伸為假訊息大流行的意思；新冠肺炎在全球大流行，假訊息也在全球傳播，形成Infodemic。

對於人手一機資訊流通快速的現在，過去對於資訊大多數人都是「先分享，以防萬一」，阿根廷事實查證網站Chequeado總編輯柔默（Laura Zommer）提出呼籲「不分享，以防萬一」來取代疫情假訊息的混亂狀況。

針對新冠肺炎疫情，國際事實查核聯盟（IFCN）在今年1月24日組成全球新冠病毒事實查核陣線（International Fact-CheckingNetwork，IFCN），共有45個國家、100個事實查核組織，發布15種語言的830則查核報告。

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(中時電子報)