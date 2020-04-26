北市林森北路錢櫃發生火警，釀死傷災情。(圖/北市消防局提供)

台北市中山區林森北路錢櫃今（26日）上午發生火警，造成死傷意外，幸運脫逃的民眾抱怨，完全沒聽到廣播、警鈴，現場也沒灑水，如果一般民眾遇到火災時，該如何應對？消防署官網7招教你逃生。

根據內政部消防署的火災預防逃生避難原則指出，當火災發生時，應以保命求生為目標，不要為了收拾財物而延誤逃生避難時間，由於火場可能發生斷電情況，搭電梯很容易因斷電而受困，因此不要搭電梯逃生。

此外，火場第一殺手為濃煙，而浴室的門和天花板多是塑膠材質，不耐高溫，加上門下方有通風百葉，所以無法有效阻絕濃煙，且常沒有對外窗戶，無法對外求救，因此躲浴室最後恐會遭濃煙侵襲造成傷亡。

用塑膠袋套頭也不是好方法，因為不但無法裝到新鮮空氣，反而會產生霧氣，影響逃生視線及速度，若遇高溫，塑膠袋也會熔化而黏在皮膚上。

由於濕毛巾擋不住濃煙中的一氧化碳和有毒氣體，因此在火場不要浪費時間找濕毛巾或塑膠袋，要盡快離開建築物，其中，在火災預防逃生避難原則中指出：「人往上跑是跑不贏煙的，因此火場逃生原則為往下逃生。」

在開門前應先測試溫度和觀察是否有煙霧，如果是高溫就不要開門，若未達高溫，就先開一條門縫觀察「若無煙霧再行逃生並隨手關門，以防止火勢及煙霧擴散」，如果有煙霧應關門退回室內「並用衣物或毛巾將門縫塞住，防止煙霧流入」。

在火場逃生時應選擇有防火門的安全梯，同時要謹記「隨手關門」，以利其它房間或樓層的人順利逃生。

而避難時，要謹記「隨手關門」的觀念，若起火點在室內或屋內，逃離時應隨手關起房門及大門，可將火勢及煙霧侷限於起火點，以利其它房間或樓層的人順利逃生避難。

(中時電子報)