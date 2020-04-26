最近高雄市長韓國瑜考慮籌措財源幫有意篩檢的醫護人員擴大篩檢，讓擴大篩檢話題再度受矚目，之前台灣地區出現10位感染源不明的本土新冠肺炎確診個案，也讓外界憂心是否社會上仍有未發現的新冠肺炎確診者、應否對確診病例的接觸者擴大篩檢？對此中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在指揮中心今日例行記者會上坦言，未來考慮對於新冠肺炎確診病例的接觸者擴大篩檢。

之前指揮中心對於這十幾本土病例都宣稱14天監測期滿後沒有發現新的確診者而宣布結案了，但是這些案子似乎都沒有針對全部的接觸者予以採檢，例如案379酒店女公關，4月8日就確診了，但16日指揮中心表示123位接觸者只篩檢了22人，然後22日就宣布所有接觸者14天監測期滿結案。因此令外界擔心這些沒有篩檢的接觸者解除隔離之後，是否會成為無症狀感染者？

而4月18日，衛福部長陳時中指出，我們的單日最大檢驗量能達4100件，但4月25日才篩620件，只動用了單日最大檢驗量能的1成5，因此本報記者詢問指揮中心是否要擴大每日實際採檢量，對於確診者的更多接觸者予以採檢，避免有無症狀感染者成為漏網之魚呢？

對此陳時中表示，有在考慮對於新冠肺炎確診病例的接觸者擴大篩檢，考慮對於採檢對象放更寬，但還是要根據統計數據，看必要性有多高。

(中時 )