為打擊訊息傳染病（Infodemic），著名通訊軟體WhatsApp日前也祭出限制訊息轉發的新規定，以維持訊息的社交安全距離，希望能進一步減緩新冠肺炎疫情相關的不實訊息散布。
今年2月全球用戶數量突破20億人的WhatsApp，為協助對抗與減緩新冠肺炎疫情不實訊息的流傳，宣布將實施新規定，用戶收到已經被轉發超過5次、標有雙箭頭的訊息時，如欲進一步轉發，一次只能轉發1人，或1個聊天室，若沒有前面的情況，用戶原本最多可以轉發20人的條件，改為最多轉發給5個人，做為訊息社交安全距離。
WhatsApp在官方網誌中表示，去年推出了可多次轉寄訊息的功能，這些訊息附加雙勾號標籤，表示此訊息並非來自您熟悉的聯絡人，跟日常在WhatsApp上傳寄的訊息相比較，這些訊息沒有那麼私密，因此推出限制轉寄功能，讓這類訊息同時只能轉寄至一個對話。WhatsApp設定了訊息轉寄限制以減少訊息瘋傳，統計發現全球訊息轉寄的總數減少了25%。
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(中時電子報)
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