時代力量今天發佈最新民調指出，因應新冠肺炎疫情，有85.3%的民眾贊同政府減稅。而對防疫表現最滿意的六都市長，則為新北市長侯友宜（46.9），其次是桃園市長鄭文燦（12.4），台北市長柯文哲則位列第三名（11.4）。另外，有92%的民眾在五月一日連假，不會考慮外出旅遊。

民調顯示，總統蔡英文上任以來的施政滿意度達76.9%，對於閣揆蘇貞昌的上任表現也有72.9%的民眾感到滿意，但比三月間的調查，蘇揆的滿意度稍減。另外，民眾認為，民進黨最能堅持公平正義、查弊案、杜絕酬庸的有31.6%；時代力量則有14.5%；至於國民黨則只有9.9%。

在新冠肺炎疫情下，目前全職或部分工時的民眾，有17.7%的比例，被要求減少工時、減班休息或休無薪假。尤其部分工時的勞工，超過三成被要求減少工時、減班休息或休無薪假。還有77.5%的民眾，認為我國政府繼續爭取即將到來的世界衛生大會。

這項調查對象台灣地區二十縣市，年滿二十歲的一般民眾，調查時間109年4月17日到18日進行，以市話進行抽樣訪問，共完成813有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.44個百分點，依人口資料就戶籍地、性別、年齡、教育程度進行加權處理。

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(中時電子報)