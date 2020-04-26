陳明真美麗代言保健食品。（黑鬼創意行銷提供）

陳明真美麗代言保健食品。（黑鬼創意行銷提供）

53歲的藝人陳明真日前以7位數酬勞代言鹿胎盤保健食品，她對身體保養有一套，透露每天起床空腹會喝一杯蜂蜜水，而且一定會提早起床，把自己很優雅地整理打扮好再出門，重點是保持心情愉快。

陳明真分享增加免疫力的小撇步，就是會把薑磨碎加入紅茶裡面，想喝甜一點就加一點蜂蜜。她說免疫力是平常就要做好，像她自己就是用食補跟吃保健食品來保養，然後外出就戴好口罩，勤洗手，她透露從小就會給小孩這種衛生觀念，有一次回家先去做事情還被小孩抓包提醒「媽媽你忘記先洗手了」，讓她印象深刻。

愛下廚的她也在家種了很多辛香料，煮飯時隨時取用超方便，而且自己種的純天然，非常安心。最近因為疫情而減少外出，她就帶著小孩跟著她一起幫植物換盆栽，也是ㄧ個修身養性的狀態，而且透過跟植物的接觸，也讓小孩學到對大自然的尊重，是無價之寶。

陳明真也會找時間運動，她說平常小孩學習的方面已經非常豐富，假日不管自己工作再累，一定會帶小孩到戶外曬太陽，讓孩子在自然環境下奔跑。她說鍛鍊身體跟飲食都很重要，罐頭或者醃製類的加工食品都盡量少吃，小孩一定都有挑食的時候，但要養成小孩的好習慣，最重要就是爸媽要當好榜樣，她發現只要爸媽說好吃而且覺得有趣，小孩模仿能力都很強，自然就不挑食。

陳明真說她現階段除了演藝工作以外，生活重心都在兒子身上，且現在做的任何事情出發點都是為了孩子，她不後悔把時間都給了孩子，因為她也從孩子的成長過程中，摸索如何當一個好媽媽。她非常滿足地說，幸好有個神隊友老公，兩人都有花心思在孩子身上，所以得到孩子給的回饋，都非常感恩。

被問今年的工作計畫，她表示去年曾為了母親節獻唱，今年如果有好的戲劇或歌曲邀約，一定會全力以赴。

(中時 )