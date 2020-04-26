北市林森錢櫃今天上午10時許發生大火，火勢於11時許撲滅，警消人員仍持續搜救中，截至下午2時許已有52人送醫，3人宣告死亡，起火點疑似在5樓，事發當下正進行電梯加裝工程，是否因施工不慎引發火警，仍待火調釐清。

北市府調查，林森錢櫃於今年1月17日申請使用執照變更核准，業者有依規定申報施工，目前尚未竣工，至於是否因施工不慎導致火警，或因此造成消防警報、灑水系統火警當下未啟動，將由警消人員進一步調查釐清。

(中時 )