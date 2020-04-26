與確診海軍一起健身！台鐵車長三採 莊人祥曝結果 14:392020/04/26 中時電子報 莊楚雯 、中時、 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 與確診海軍一起健身！台鐵車長三採結果陰性。(示意圖，與內文無關／本報資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 圖為發言人莊人祥。(圖／本報資料照) 今天國內零確診，而曾與確診海軍一同健身的台鐵貨車列車長的採檢結果也出爐，疫情指揮中心 發言人莊人祥表示，台鐵列車長已三採確定陰性。 台鐵高雄車班某車長本月16日曾與確診新冠肺炎的敦睦艦隊官兵同處一健身房，22日檢測一採為陰性，24日進行二採時，出現發燒和肺部浸潤，被醫院隔離。 反對無腦亂篩 醫：沒半張鬼牌啊！曝普篩時間點 第5輪開放領口罩！超商咖啡買1送1 優惠懶人包曝光 (中時電子報) #莊人祥 #台鐵 #陰性 #進行 #台鐵車長 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 酒店女公關染疫結案 密切接觸123人零感染 14:162020/04/22 生活 虛驚一場 2班類包機4人就醫 採檢皆陰性 14:522020/04/22 生活 新增1官兵染疫 有抗體仍確診 04:102020/04/23 生活新聞 學生聯賽乙級賽事 同樣閉門進行 19:072020/04/23 體育 磐石艦雲林縣感染官兵接觸者8人 二採結果出爐 00:232020/04/25 生活 接觸磐石確診者 台鐵車長發燒 04:102020/04/25 生活新聞 與確診官兵同足跡 台鐵車長發燒緊急消毒 11:062020/04/25 社會 台鐵車長肺浸潤二採中 曾與2車長、2軍人共處一室 10:542020/04/25 生活 台鐵車長8日就現咳嗽症狀 2採結果明出爐 14:372020/04/25 生活 有抗體仍確診 磐石艦再添1例 04:102020/04/26 生活新聞 生活熱門新聞 金正恩親信玩很大？恐怖性癖好曝光 - 生活 超烏龍！區間測速出包 彰警急撤銷西濱1379件罰單 - 生活 恐怖起火點曝光！正要進錢櫃唱歌驚見這一幕 - 生活 台灣哪個明星形象最好？網一致推他：帥又零負評 - 時事 金正恩超奢華菜單曝光 吃飯必備這三道菜 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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