圖為發言人莊人祥。(圖／本報資料照)

今天國內零確診，而曾與確診海軍一同健身的台鐵貨車列車長的採檢結果也出爐，疫情指揮中心 發言人莊人祥表示，台鐵列車長已三採確定陰性。

台鐵高雄車班某車長本月16日曾與確診新冠肺炎的敦睦艦隊官兵同處一健身房，22日檢測一採為陰性，24日進行二採時，出現發燒和肺部浸潤，被醫院隔離。

(中時電子報)