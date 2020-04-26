今（26）日上午林森北路錢櫃發生火警，14層大樓建築物5樓起火，目前已知1人死亡、5人命危，38人送醫，警消還在現場持續搶救中。

部分民眾逃出後，臉上留著濃煙燻黑的痕跡，表情凝重，看似受到極大驚嚇，紛紛打電話給家屬報平安，恩傷者語帶驚恐表示，火警發生時大樓內沒有警報器響，KTV內部也沒有灑水，逃生門更是打不開，且服務生也沒有通知，直到聞到煙味跑出去看，才發現大樓早已滿是濃煙。

台北市副市長黃珊珊在中午12時30分許前往現場，她表示目前救人為先，若消防安全有違法部分，該怎麼辦就怎麼辦。

黃珊珊表示，一切搶救為先，也會請消防局一一說明，若有違法部分，跟怎麼辦就怎麼辦。

男子全身燻的焦黑被消防人員救出時無法站立。（圖／鄭清元攝）

今上午10時57分消防局接獲報，出動消防車33輛、救護車10輛、人員105人，於11時3分到達，11時28分控制火勢，11時30分撲滅，5樓起火層火勢已經撲滅。

台北市消防局表示，目前共42人送醫，1人死亡、7人失去生命跡象、7人意識不清。目前警消仍在現場持續搜救及進行排煙作業。

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(中時電子報)