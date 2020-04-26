五月能否重返WHA？陳時中8字回應 14:422020/04/26 中時 季節 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，今年五月能否重返WHA開會，此事非操之在我方。圖為位於日內瓦的世界衛生組織總部大樓。（摘自WHO） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 蔡英文當選總統後，從2017年起我方就未能再度出席世界衛生組織(WHO)的世界衛生大會(WHA)，外界關心今年五月WHA開會，我方能否重返，乃至於衛福部長陳時中是否將再度透過投書外國媒體爭取國際發聲機會？對此陳時中在今天的中央流行疫情指揮中心記者會上坦言不知道能否重返，因為此事並非操之在我，只能盡其在我，該做的事情都要做，能參加很好，萬一不如意，讓台灣能見度提高也是好事。 (中時 ) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 #WHA #陳時中 #大會 #重返 也許您會感興趣 推薦閱讀 陳時中防疫聲量狂超蔡英文 卻仍舊不敵「他」 08:152020/04/22 政治 連10天沒本土個案 陳時中：醫療可應付突發狀況 14:162020/04/22 生活 投書外媒引國際關注 陳時中：替台灣發聲 15:332020/04/22 生活 陳時中編不下去的故事 04:102020/04/23 時論廣場 海軍沒法定義務接受疫調？藍委罵陳時中爛透了 22:462020/04/23 政治 陳時中反對韓國瑜... 蔡正元批：開始耍官威 10:052020/04/24 政治 韓國瑜防疫出招 網驚陳時中崩盤？ 10:122020/04/24 政治 韓國瑜求援竟開槍 羅智強怒轟陳時中：扯後腿！ 12:072020/04/25 政治 雙標對待韓國瑜林右昌？他轟陳時中大小眼 14:362020/04/25 政治 韓國瑜防疫超車！陳時中跌神壇 網點出關鍵原因 15:172020/04/25 政治 生活熱門新聞 金正恩親信玩很大？恐怖性癖好曝光 - 生活 超烏龍！區間測速出包 彰警急撤銷西濱1379件罰單 - 生活 台灣哪個明星形象最好？網一致推他：帥又零負評 - 時事 恐怖起火點曝光！正要進錢櫃唱歌驚見這一幕 - 生活 金正恩超奢華菜單曝光 吃飯必備這三道菜 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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