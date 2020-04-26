蔡英文當選總統後，從2017年起我方就未能再度出席世界衛生組織(WHO)的世界衛生大會(WHA)，外界關心今年五月WHA開會，我方能否重返，乃至於衛福部長陳時中是否將再度透過投書外國媒體爭取國際發聲機會？對此陳時中在今天的中央流行疫情指揮中心記者會上坦言不知道能否重返，因為此事並非操之在我，只能盡其在我，該做的事情都要做，能參加很好，萬一不如意，讓台灣能見度提高也是好事。

(中時 )